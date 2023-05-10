Пентагон сообщил якобы о перехвате американским ЗРК Patriot, стоящим на вооружении ВС Украины, российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Данным заявлением Вашингтон пытается создать видимость высокой эффективности своего комплекса противоракетной обороны. Об этом в беседе с корреспондентом газеты «Взгляд» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам специалиста, перехватить российскую гиперзвуковую ракету американским зенитно-ракетным комплексом Patriot практически невозможно, поскольку «Кинжал» умеет изменять траекторию во время полета. Согласно техническим характеристикам, американский ЗРК Patriot не способен перехватывать скоростные маневрирующие цели, добавил Кнутов.

Однако, даже если допустить факт перехвата российской ракеты, то противник не сможет извлечь ничего ценного из ее обломков. Российская ракета летит с гиперзвуковой скоростью, поэтому в случае падения она разлетится на множество фрагментов, восстановить работоспособность которых будет невозможно, резюмировал эксперт.