ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пентагон сообщил якобы о перехвате американским ЗРК Patriot, стоящим на вооружении ВС Украины, российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Данным заявлением Вашингтон пытается создать видимость высокой эффективности своего комплекса противоракетной обороны. Об этом в беседе с корреспондентом газеты «Взгляд» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам специалиста, перехватить российскую гиперзвуковую ракету американским зенитно-ракетным комплексом Patriot практически невозможно, поскольку «Кинжал» умеет изменять траекторию во время полета. Согласно техническим характеристикам, американский ЗРК Patriot не способен перехватывать скоростные маневрирующие цели, добавил Кнутов.

Однако, даже если допустить факт перехвата российской ракеты, то противник не сможет извлечь ничего ценного из ее обломков. Российская ракета летит с гиперзвуковой скоростью, поэтому в случае падения она разлетится на множество фрагментов, восстановить работоспособность которых будет невозможно, резюмировал эксперт.

Вам может понравиться

Politico: США по-прежнему не планируют отправлять ВСУ ракеты большой дальности

Политика Вашингтона по поводу поставок ракет большой дальности Киеву не поменялась. США не намерены предоставлять их ВСУ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Politico – передаёт ТАСС.

В Киеве и Киевской области ночью прозвучала целая серия взрывов

В ночь на 8 мая жители Киева и Киевской области слышали целую серию мощных взрывов. Власти заявляют, что атака ВС РФ проводилась с применением 35 беспилотных аппаратов и все они

Москва обеспокоена курсом премьера Фумио Кисиды на ремилитаризацию Японии

Как сообщает в своем материале РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы дипломатической миссии Российской Федерации в Японии Геннадия Овечко, военные расходы Японии за последние месяцы значительно возросли, а