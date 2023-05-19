Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал журналистам ИА Регнум информацию, опубликованную на портале CNN, касаемо ракетного удара ВКС России по американскому ЗРК Patriot в окрестностях Киева.

По словам эксперта, складывается впечатление, что среди источников CNN в американских правительственных кругах начали появляться люди с «пророссийскими» взглядами. Поскольку представитель правительственных кругов Вашингтона заявил CNN о пользе ракетных ударов со стороны ВКС России по Киеву для вооруженных сил Украины.

По мнению собеседника CNN, массированные ракетные атаки по военным объектам ВС Украины со стороны российских сил приведут с скорому исчерпанию запасов высокоточного оружия ВС России. Кнутов назвал подобную логику «вредными советами».

Рассуждать подобным образом может только дилетант в вопросах военного дела или пророссийски настроенный чиновник. Рассуждая логически, можно прийти к выводу, что ракетные удары по военным объектам на территории Украины приводят к уничтожению военных складов, бронетехники и личного состава украинской армии.

Кнутов напомнил, что некоторые американские эксперты советуют командованию ВСУ экономить зенитные боеприпасы, позволяя российским крылатым ракетам поражать цели. Таким образом, Россия лишится боезапаса своего высокоточного вооружения быстрее.

По словам Кнутова, подобные советы не соответствуют логике. Поскольку в чем смысл поставлять Киеву зенитно-ракетные комплексы, если их не рекомендуется применять для перехвата ракет.