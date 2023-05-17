Киев нашел способ разрабатывать и модернизировать беспилотные летательные аппараты таким образом, что они обретают способность поражать российские танки. Достигается такой эффект заменой отдельных элементов конструкции на пластиды, рассказал военный аналитик Юрий Кнутов.

Украинские инженеры выполняют замену некоторых компонентов, после чего появляется возможность добавить полезную нагрузку в виде нескольких килограммов пластида. Это позволяет подрывать танки и другую бронетехнику на расстоянии 10 и более километров.

Кнутов напомнил, что в распоряжении ВСУ имеются дроны UJ-22, которые даже без модернизации могут нести 18 килограммов взрывчатки. Кроме того, в отличие от вышеупомянутых БПЛА, эти аппараты могут пролететь 1600 километров. Если с территории Украины запустить такой дрон, он вполне способен добраться до Урала, отметил Кнутов.