Вооруженные силы РФ наносят упреждающие удары по военным объектам, местам скопления техники и живой силы, позициям противника с помощью авиации, артиллерии и планирующих авиационных бомб. Такой информацией поделился с журналистами военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов.

По словам эксперта, таким способом, российские силы срывают начало масштабного украинского контрнаступления. Данные действия не дают противнику «сконцентрироваться, сосредоточить ресурсы для прорыва». Он подчеркнул, что своими упреждающими ударами ВС РФ могут не просто оттянуть начало контрнаступления ВСУ, а и вовсе сорвать его.

Кнутов уверен, что российская армия обладает всеми средствами и ресурсами для того, чтобы не дать Киеву, подстрекаемому западным руководством осуществить свои амбиции. «У нас есть все, чтобы встретить наступление достойно, отбить его и самим двинуться вперед», – подчеркнул военный эксперт.