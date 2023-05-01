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Переносы контрнаступления ВСУ связаны не только с погодой, но и с успешными действиями ВС РФ. Они точными ударами по военным объектам срывают контратакующие действия противника. рассказал военный историк Юрий Кнутов.

Он напомнил, что к таким ударам привлекаются артиллерия и стратегическая авиация, задействуются «умные бомбы», способные атаковать цели с дистанции в 50-70 километров.

«Мы наносим артиллерийские удары, авиационные удары, за счет планирующих авиабомб, чтобы не позволить противнику сконцентрироваться, сосредоточить ресурсы для прорыва», – пояснил аналитик.

Он также заметил, что ключевыми целями являются пункты размещения личного состава, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, скопления техники. Удары вынуждают Киев начинать подготовку заново, искать новые логистические пути, привозить новых мобилизованных.

В распоряжении России вполне достаточно ресурсов, чтобы продолжать этот процесс до бесконечности либо просто сорвать планы Киева на контрнаступление.

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