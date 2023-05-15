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За боевиками ВСУ остается не более десяти высотных домов в Артемовске (Бахмуте), поэтому освобождение города продолжает продвигаться по российскому плану. Инициатива по-прежнему находится в руках ВС РФ, несмотря на попытки Киева «деблокировать» город, рассказал портал «Свободная пресса» со ссылкой на военного эксперта Юрия Кнутова.

Аналитик отметил, что серьезные проблемы создает наличие в Артемовске мирных граждан, которые ни при каких обстоятельствах не захотели выезжать на украинскую территорию. Они ждут прихода ВС РФ, но при этом попадают под удар ВСУ. Боевики используют их в качестве живого щита, не раздумывая поджигают многоэтажные дома, хотя знают, что в подвалах скрываются гражданские.

«Нет ничего удивительного, что один из многоэтажных домов был подожжен вместе с людьми. Это была попытка не только избавиться от здания, как господствующей высоты, но и от пророссийски настроенных граждан. На мой взгляд, это пример еще одного факта геноцида», – прокомментировал эксперт один из недавних таких случаев.

Он уверен, что еще 10-15 дней и Артемовск окончательно перейдет под контроль ВС РФ. На более длительный срок ВСУ точно не хватит.

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