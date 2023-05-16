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Как сообщает издание «Московский комсомолец», в ночь на 16 мая ВКС РФ была нанесена серия ракетных ударов по военным объектам ВСУ, находящимся в украинской столице. Отмечается, что российским силам удалось уничтожить ЗРК Patriot, который был предан на Украину американцами. Киевское руководство отрицает этот факт, зато заявляет о том, что системами ПВО было уничтожено 6 гиперзвуковых российских ракет.

Журналисты издания пообщались с военным экспертом Юрием Кнутовым, который заявил, что стандартный американский зенитно-ракетный комплект Patriot не способен перехватить гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

По его словам, киевский режим не признает уничтожение американского ЗРК с целью сохранения имиджа данной системы. Именно поэтому украинское командование будет говорить только о невероятной эффективности этих комплексов. Кнутов отметил, что «по «Кинжалам» этот комплекс не работает. У его ракет слишком маленькая скорость, чтобы они могли перехватывать гиперзвуковую ракету».

Эксперт подчеркнул, что теоретически сбить российский «Кинжал» могут лишь модифицированные американские ЗРК Patriot, однако США такие комплексы Киеву не поставляли.

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