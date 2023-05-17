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Российскими силами была уничтожена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса Patriot в столице Украины. Отмечается, что удар был нанесен гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

По сообщению ряда СМИ, две пусковые установки зенитной батареи Patriot были расположены в районе аэропорта Жуляны. Именно туда и было прямое попадание «Кинжала». Отмечается, что работа украинской системы противовоздушной обороны была замечена в районе  Киевского зоопарка. Там упали обломки от выпущенной управляемой зенитной ракеты. Работу комплекса очевидцы отмечали в районе киевского политехнического университета имени Сикорского.

В Сети распространяется запись с камеры наблюдения, размещенной на одной из улиц Киева. Камера была направлена на аэродром Жуляны. На видеокадрах можно отчетливо рассмотреть, что зенитно-ракетным комплексом были совершены 32 пуска ракет. По всей вероятности, Patriot прикрывались зенитной самоходной установкой «Гепард». Отмечается, что после израсходования боеприпасов произошел сильный взрыв – российский «Кинжал» поразил намеченную цель.

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