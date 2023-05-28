В Киеве всю ночь гремят взрывы, мэр украинской столицы Виталий Кличко заявляет о нескольких пожарах, начавшихся якобы от падения обломков.

В ночь на 28 мая ВС РФ вновь нанесли массированные удары по Украине, причем больше всего досталось Киеву, власти которого то и дело сообщают о новых волнах дронов-камикадзе “Герань-2”.

На крупном предприятии в Голосеевском районе столицы начался сильный пожар после попадания одного из барражирующих боеприпасов. Экстренные службы уже на месте, они пытаются ликвидировать возгорание. Также появляется информация о пожарах и в других местах.

Киев пылает, сейчас на город вновь движется волна беспилотников. По словам Кличко, “ПВО сбивает” все дроны. Воздушная тревога также объявлена на большей части территории Украины, сообщается об угрозе для центральных областей.