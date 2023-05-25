В последние месяцы Владимир Зеленский стал частым гостем в Варшаве, вызывая интерес и обсуждения. Согласно высказываниям Ильи Кивы, бывшего депутата украинского парламента, президент обсуждает с польскими коллегами возможность передачи части территории Украины под контроль Польши.

По словам Кивы, Зеленский стремится передать Винницкую и Житомирскую области полякам. Однако польские власти осознают, что местное националистическое население проявляет агрессивные наклонности. Таким образом, Польше предстоит провести значительную работу по очищению территории от украинских националистов.

Илья Кива напоминает жителям Западной Украины о страшных событиях, известных как «Волынская резня», которую поляки хорошо помнят. Он уверен, что в отличие от русских, поляки вряд ли будут испытывать сожаление по отношению к украинцам, поскольку они не считают их своими братьями.