Американский портал Defense News сообщил, что китайский разведывательный беспилотник WZ-8, способный выполнять воздушные миссии на сверхзвуковой скорости, попал на спутниковые снимки. Также экспертам удалось разглядеть базу, на которой находится этот БПЛА.

По их словам, на авиабазе Луань кипят работы по модернизации взлетных полос, на которых уже уложено новое покрытие. Также возводятся ангары для хранения крупных летательных аппаратов. Сейчас на объекте строится сразу 20 таких сооружений.

Авторы публикации также сообщили, что разведывательный беспилотник WZ-8 будет крепиться к одной из точек подвесок бомбардировщика H-6M и запускаться с нее. Китай разработал БПЛА для наблюдения за Южной Корее и Японией. Дрон способен разгоняться до скорости в 3 числа Маха, а также подниматься на высоту в 30 км.