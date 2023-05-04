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Президента Владимира Путина не было и не могло быть в Кремле во время попытки ВСУ ударить по резиденции главы государства. Поэтому эта атака является больше демонстрацией силы, чем покушением, пишут китайские эксперты в издании Global Times.

По их мнению, Киев пытается сорвать празднование 9 мая. Но в дальнейшем подобные атаки вполне могут повторяться. Конфликт входит в неконтролируемую фазу, в которой любое действие одной из сторон может спровоцировать эскалацию.

Авторы публикации поясняют, что РФ неоднократно наносила удары по военной инфраструктуре ВСУ в Киеве, однако не атаковала Офис президента Зеленского. Беспилотники над Кремлем могут привести к том, что Россия ответит тем же, из-за чего противостояние разгорится с новой силой.

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