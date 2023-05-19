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На глобальном уровне возникли серьёзные риски распространения западного вооружения в связи с военной помощью стран НАТО Украине. Не исключено, что оружие может со временем попасть в руки террористов. Такую точку зрения высказал заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан. Дипломата цитируют “Известия” со ссылкой на официальный сайт представительства Китая при организации.

Впрочем, главная проблема в том, что поставка Западом вооружения Киеву – не ведёт к мирному урегулирования конфликта между Россией и Украиной, подчеркнул заместитель постпреда Китая при ООН. Поставки вооружения Киеву странами НАТО лишь усиливают эскалацию в регионе.

Гэн Шуан выступил с такой речью на заседании Совета Безопасности ООН и призвал все заинтересованные стороны активнее искать политический выход из сложившейся ситуации, а также создавать условия для прекращения огня и начала переговоров. По словам представителя китайских властей, у нынешнего конфликта между Киевом и Москвой “нет военного решения”. Единственное решение – диалог.

Ранее аналогичную позицию неоднократно высказывали и в Кремле. Российские власти отмечали, что поставка вооружения западными странами Киеву совсем не приближает переговорный процесс, а ведёт лишь к страданиям украинского народа.

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