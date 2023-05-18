Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал, что проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, которые были представлены Россией в 2021 году, могли бы послужить отправной точкой для переговоров. Киссинджер также отметил, что российский лидер Владимир Путин предлагал провести долгосрочную эволюцию НАТО, однако эти Запад отказался рассматривать эти предложения.

Кисснджер добавил, что предложение было неприемлемым, но его можно было применить в качестве начальной точки.

Он также отметил участие заместителя главы Государственного департамента США Уэнди Шерман в переговорах на тот момент и выразил своё уважение к её качествам. Однако он отметил, что она негативно относится к Путину.