Самая крупная массированная атака дронами-камикадзе обрушилась на Киев минувшей ночью, сообщили в военной администрации украинской столицы. Также отмечается, что в мае это уже четырнадцатый удар по городу.

Глава администрации Сергей Попков заявил, что воздушная тревога длилась более 5 часов. Все это время на город налетали все новые волны барражирующих боеприпасов, которые якобы успешно сбивались украинской ПВО.

В Соломенском районе столицы Украины получил повреждение 3 этаж семиэтажного здания, в Голосеевском – возник сильный пожар на одном из предприятий, который уже потушен. Кроме того, в Печерском районе из-за падения обломков дрона-камикадзе загорелась крыша 9-этажного дома.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 1000 квадратных метров территории столицы в разных ее районах подверглись разрушениям, на семистах квадратных метрах бушевало пламя.