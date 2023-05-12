Вячеслав Богуслаев, ранее занимавший пост президента украинской компании «Мотор-Сич», находится в заложниках у киевского режима. Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее заявил, что менеджера готовы обменять, но не меньше, чем на 1000 своих военнопленных.

Напомним, что запрос о включении Богуслаева в список подлежащих обмену лиц ранее подал в Офис президента Украины его адвокат Руслан Волынец. Однако эта процедура может затянуться очень надолго, так как, по словам Подоляка, Богуслаеву сперва нужно предъявить обвинение и назначить уголовное наказание. Только после этого Киев сможет его обменять.

Стоит упомянуть, что Василий Малюк, возглавляющий Службу безопасности Украины, заявил о готовности обменять Богуслаева, но сперва экс-президент «Мотор-Сичи» должен дать интересующие СБУ показания.