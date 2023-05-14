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После нескольких месяцев заявлений о «молниеносном контрнаступлении», которое должно было якобы повергнуть в ужас российские ВС, президент Украины Владимир Зеленский вдруг заявил, что контратакующие действия откладываются.

Он отметил, что в распоряжении ВСУ имеется достаточно вооружения для начала операции, но она может привести к серьезным потерям, чего Киев не намерен допускать. Это заявление звучит странно, особенно на фоне высказываний главы Госдепа США Энтони Блинкена о готовности Украины к контрнаступлению и наличию у нее всего необходимого.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что от военной операции ВСУ зря ожидают чего-то сверхъестественного. По его словам, она не станет решающей и потребуется несколько масштабных контратак, чтобы добиться главных целей. То же самое чуть позже повторил и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уверен, что официальный Киев просто распространяет дезинформацию. По словам предпринимателя, контрнаступление уже идет, ВСУ прорывают фланги под Артемовском и потом якобы планируют двинуть силы на Брянскую, Курскую и Белгородскую области. Эту информацию подтвердили некоторые военные корреспонденты.

Подобные действия ВСУ доказывают, что они готовятся к масштабной операции и начнут ее в ближайшие недели или даже дни. Однако она не будет «молниеносной» и вряд ли позволит Киеву добиться каких-то значимых успехов. Скорее всего, она будет лишь одним из этапов более крупного контрнаступления, которое затянется на длительное время и по сути станет противостоянием на истощение с периодическими атаками с обеих сторон.

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