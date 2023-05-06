Распространяемая в Сети информация об ограничениях движения транспортных средств по Крымскому мосту не соответствует действительности. Об этом сообщает Телеграм-канал, связанный с Министерством обороны России, «Война с фейками».

По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в крымских группах и пабликах активно обсуждают ограничения передвижения по Крымскому мосту. При этом он добавил, что людям приходится стоять в пробках на переправу по несколько часов.

Авторы Телеграм-канала «Война с фейками» сообщают, что данное заявление украинского чиновника не соответствует действительности. Распространяемые Геращенко фотографии также не являются свидетельством ограничений для передвижения по Крымскому мосту. Поэтому данная информация является очередным вбросом украинских властей, чтобы попытаться поднять панические настроения в российском обществе в преддверии анонсируемого контрнаступления ВС Украины.