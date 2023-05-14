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Великобритания передала Киеву первые ракеты большой дальности Storm Shadow. Они способны поражать цели с дистанции в 250 километров и уже были задействованы ВСУ для ударов по Луганску, передает РИА Новости.

Автор публикации Давид Нармания пояснил, что такая дальность позволяет Киеву наносить удары по Ростову-на-Дону и Воронежу, однако имеется и еще одна серьезная опасность.

Американское издание The Drive и ряд других источников утверждают, что одна из модификаций британских ракет обладает дальностью в 560 километров. И если Киев получит именно ее, то сможет «достать» до Москвы и Волгограда.

Военные эксперты выражают опасения в связи с передачей Киеву ракет Storm Shadow. Они отмечают, что риск заключается не только в большой дальности этих боезарядов, но еще и в способности лететь на малых высотах, уклоняясь от средств противовоздушной обороны РФ.

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