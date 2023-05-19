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Украинские власти отказались предоставить визуальные доказательства повреждений ЗРК Patriot, чтобы подтвердить американскую версию о «незначительных повреждениях» системы. Пентагон потребовал это у Киева, но, по-видимому, не слишком активно настаивал, так как столкнулся с отказом.

В настоящее время США привлекли «более серьезные силы», и запросы начали поступать от Белого дома. Сообщается, что администрация Байдена настаивает на показе «почти неповрежденного» комплекса. Зеленский пока отклоняет эти требования, официальная позиция Киева заключается в том, что комплекс не получил повреждений, при этом он сбил шесть российских «Кинжалов».

Тем временем, на украинских интернет-площадках активно продается запчасти от разрушенного американского ЗРК Patriot. Например, неизвестный продавец предлагает за 5 тысяч гривен приобрести алюминиевую крышку пусковой установки. В описании указывается, что место, где была найдена деталь, не разглашается. Возникает вопрос, если ЗРК Патриот не получил повреждений, как утверждают в Киеве, то что именно продают эти продавцы?

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