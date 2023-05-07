Подразделения противовоздушной обороны Российской Федерации успешно отразили массированный налет ударных беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины на Крым в ночь на 7 мая.

По информации Министерства обороны России, российские войска противовоздушной обороны успешно сбили все 22 ударных беспилотника украинской армии, которые пытались атаковать Крым с акватории Черного моря.

Сообщается, что ночью 7 мая в небе над акваторией Черного моря на подлете в Крыму были обнаружены сразу 22 беспилотных летательных аппарата. В результате эффективной работы зенитно-ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Российской Федерации все цели были уничтожены.

Успешное отражение массированного удара со стороны украинских беспилотников свидетельствует о готовности подразделений ПВО ВС России к любому развитию ситуации не только в зоне конфликта, но и в тыловых районах России.