Сержант Максим Панежин, который входит в состав экипажа корабля “Иван Хурс”, рассказал о тактике, которую использовали ВСУ для атаки. Он отметил, что противник надеялся на туман, значительно уменьшивший дальность обзора, однако это ВСУ не помогло.

Экипаж сумел своевременно разглядеть первый беспилотный катер, который шел прямо на корабль, и расстрелять его из пулемета. Два остальных дрона уже двигались зигзагом, так как операторы поняли, что по беспилотникам ведется огонь. Но и они были ликвидированы, не нанеся вреда разведывательному кораблю.

Мичман Евгений Щерба рассказал РИА Новости, что после подрыва первого безэкипажного катера туман моментально рассеялся. Это значительно облегчило задачу уничтожения двух оставшихся дронов.

Напомним, экипаж корабля “Иван Хурс” представлен к государственным наградам, о чем сообщили в Минобороны РФ.