Лидер украинских террористов Кирилл Буданов, занимающий должность начальника главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, уже не раз обещал различные «сюрпризы» для граждан России, а будущее контрнаступление ВСУ, по его словам, и вовсе должно стать «удивительным и быстрым».

Ведущие военные аналитики в беседе с «Московским Комсомольцем» предположили, что киевский режим постарается устроить серию очень болезненных и резонансных ударов в крупных городах России именно в момент празднования Дня Победы 9 мая.

По словам бывшего военного разведчика Анатолия Матвийчука, Украина превратилась в настоящее террористическое государство, поэтому киевский режим может провести серию терактов на территории России вместо широко анонсированного контрнаступления ВСУ, например.

Матвийчук считает, что Киев также может пойти и на отчаянный шаг – нанести удар по Калининградской области, на территории которой находится российская военно-морская база. Командование ВСУ может использовать своих бойцов, которые проходят подготовку на полигонах Польши и Прибалтики, или граждан Российской Федерации, которые покинули пределы страны и учувствуют в конфликте на стороне ВСУ.