Руководство Украины начало перебрасывать подразделения ВСУ в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья. Об этом сообщает RT со ссылкой на свой источник.

Местные власти населенных пунктов Каменка, Дачное и Раздельная, расположенных в Одесской области, предоставили подразделениям вооруженных сил Украины ангары и другие складские помещения, предназначенные для хранения сельскохозяйственной продукции. Руководство украинской армии сосредотачивает там тысячи военнослужащих и создает резервы боеприпасов и военной техники.

Только в течение апреля в указанные населенные пункты прибыло около 4 тысяч военнослужащих ВСУ, которые каждые 2-3 дня меняют место дислокации. По информации источника одна из группировок ВСУ должна выдвинуться в направлении Тирасполя в период с 9 по 15 мая, чтобы оттянуть на себя внимание российских сил, а вторая группировка украинской армии начнет штурм складов с боеприпасами, расположенных в Колбасной на территории Приднестровья.