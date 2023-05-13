ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По словам Владимира Рогова, возглавляющего движение «Мы вместе с Россией», представители украинских спецслужб усилили свою террористическую активность на территории Запорожской области, фактически развязывая военные действия против мирных граждан. Об этом пишет «РИА Новости».

Он отметил, что 12 мая в Мелитополе произошел взрыв, в результате которого пострадал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области. По его словам, киевский режим проводит подрывную работу в регионе, нацеленную на нарушение мирной жизни и запугивание местного населения.

Ранее в Запорожской области также был задержан гражданин, планировавший покушение на начальника полиции поселка Кирилловка. Эти действия он готовил по заданию Главного управления разведки украинского Министерства обороны.

Вам может понравиться

Финляндия загнала себя в ловушку вступлением в состав НАТО

В эфире тв-канала Царьград финский политолог Маркку Сийра рассказал, что Финляндия оказалась в ловушке после присоединения к НАТО, так как это произошло не для обеспечения безопасности страны, а с целью

RND: Россия подготовила гигантские «зоны смерти» против возможных атак ВСУ

Новые спутниковые снимки показывают мощные и протяженные российские оборонительные сооружения, расположенные на наиболее угрожаемых направлениях возможных атак украинских сил. Об этом сообщает новостная сеть Германии RND. Перевод основных положений публикации

Зеленский может пойти на переговоры с Москвой, чтобы сохранить лицо

Журналист Джозеф Боско в публикации для американского издания The Hill утверждает, что украинский лидер Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией в целях сохранения своей репутации. По его мнению,