По словам Владимира Рогова, возглавляющего движение «Мы вместе с Россией», представители украинских спецслужб усилили свою террористическую активность на территории Запорожской области, фактически развязывая военные действия против мирных граждан. Об этом пишет «РИА Новости».

Он отметил, что 12 мая в Мелитополе произошел взрыв, в результате которого пострадал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области. По его словам, киевский режим проводит подрывную работу в регионе, нацеленную на нарушение мирной жизни и запугивание местного населения.

Ранее в Запорожской области также был задержан гражданин, планировавший покушение на начальника полиции поселка Кирилловка. Эти действия он готовил по заданию Главного управления разведки украинского Министерства обороны.