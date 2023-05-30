Великий и могучий русский язык включает в себя множество сложных и труднопроизносимых слов. Однако даже те слова, которые мы используем в повседневной жизни ежедневно, мы можем употреблять неверно. Одним из таких слов является «мусоропровод». Разбирались с этим вопросом журналисты издания sport24.

Дело в том, что практически каждый второй житель нашей страны в своей разговорной речи в данном слове ставит ударение на предпоследний слог, то есть «мусоропрОвод». И причина, по всей вероятности, заключается в неверном толковании второй части данного слова – «прОвод». Однако к электрическим сетям или другим каким-либо проводам слово «мусоропровод» отношения не имеет.

А все потому, что мусоропровод – это устройство, которое провОдит мусор. Поэтому и ударение в данном слове необходимо ставить на последний слог. Правильно произносить – «мусоропровОд». Не стоит стеснятся исправлять людей, говорящих неправильно слова, ведь в массовой культуре ошибочное ударение встречается очень часто не только в этом слове, но и во многих других.