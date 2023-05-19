ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно сообщению военного корреспондента Евгения Лисицына, казаками из бригады «Терек» в Соледаре были разбиты силы противника. Российские казаки заняли позиции противника и продолжают удерживать их.

По словам Лисицына в состав бригады «Терек» входит отряд сибирских казаков. «Не жалея себя казаки уничтожили 2 танка, 1 БМП, и личный состав противника. Сам бой длился почти 12 часов», – написал военкор. Он также отметил, что Соледар расположен на холмистой местности. Такой же ландшафт и за населенным пунктом.

ВСУ осуществили попытку пройти на танках по низине под прикрытием БМП. Они намеревались разорвать российскую линию обороны между двумя подразделениями. В случае удачного прорыва украинские националисты хотели «подтянуть свои танковые подразделения и оттеснить нас в сам город», – написал военный корреспондент. Однако бравые казаки помешали противнику осуществить этот замысел.

Лисицын также подчеркнул, что бойцы бригады «Терек», несмотря на потери в своем личном составе, не просто разбили наступающего противника, а прорвали линию обороны ВСУ и заняли их позиции.

Вам может понравиться

В Артемовске идут тяжелейшие встречные сражения

Российские штурмовые отряды, освобождающие Артемовск (украинское название Бахмут), сталкиваются с ожесточенным сопротивлением украинских военнослужащих. В населенном пункте идут тяжелые встречные бои. В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщается, что

На месте падения БПЛА в калужской деревне Тарутино видели мужчину с огромной сумкой

Telegram-канал Shot сообщает, что полиция приступила к проверке информации о подозрительном мужчине, который был замечен с большой сумкой в районе трассы А-108 в деревне Тарутино Калужской области, где произошло крушение

Порошенко заявил, что украинское контрнаступление будет со дня на день

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинское контрнаступление может начаться в ближайшие дни. Такую информацию опубликовало испанское издание El Mundo. По его словам, не стоит ждать недели и даже месяцы,