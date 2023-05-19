Согласно сообщению военного корреспондента Евгения Лисицына, казаками из бригады «Терек» в Соледаре были разбиты силы противника. Российские казаки заняли позиции противника и продолжают удерживать их.

По словам Лисицына в состав бригады «Терек» входит отряд сибирских казаков. «Не жалея себя казаки уничтожили 2 танка, 1 БМП, и личный состав противника. Сам бой длился почти 12 часов», – написал военкор. Он также отметил, что Соледар расположен на холмистой местности. Такой же ландшафт и за населенным пунктом.

ВСУ осуществили попытку пройти на танках по низине под прикрытием БМП. Они намеревались разорвать российскую линию обороны между двумя подразделениями. В случае удачного прорыва украинские националисты хотели «подтянуть свои танковые подразделения и оттеснить нас в сам город», – написал военный корреспондент. Однако бравые казаки помешали противнику осуществить этот замысел.

Лисицын также подчеркнул, что бойцы бригады «Терек», несмотря на потери в своем личном составе, не просто разбили наступающего противника, а прорвали линию обороны ВСУ и заняли их позиции.