Как отмечает в своем материале «Московский Комсомолец», казачий атаман Николай Дьяконов выступил с обращением ко всему украинскому народу, и, в первую очередь, к военнослужащим ВСУ, чтобы они использовали свое оружие для свержения преступного киевского режима.

По его словам, не стоит «умирать за Бандеру, звездно-полосатый матрац и юнион джек». Дьяконов подчеркнул в своем обращении, что киевский режим «с маниакальным упорством» гонит народ Украины на заклание, чтобы отстаивать интересы «галицеских героев».

Казачий атаман призвал украинский народ проснуться и понять, что «кровавые подонки киевского режима хотят принести в жертву своей алчности весь народ Украины». Дьяконов призвал использовать украинских солдат выданное им оружие против власти, чтобы приблизить установление мира на Украине.

Также он подчеркнул, что украинским лидерам наплевать, сколько еще простых украинцев погибнет в этом конфликте. При этом каждая смерть во время боевых действий является «общей трагедией», которую необходимо завершить, резюмировал атаман.