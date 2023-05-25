ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С самого начала специальной военной операции украинские боевики ведут охоту за тяжелыми огнеметными системами “Солнцепек”. Это уникальное вооружение, которое даже на Западе называют самым мощным из неядерного, не дает ВСУ покоя, рассказал изданию “Лента.ру” военный эксперт Василий Дандыкин.

Он пояснил, что главная особенность этих систем – термобарические боеприпасы, которые летят на 6 километров и в буквальном смысле слова выжигают все живое на весьма приличной площади.

Сперва такой боеприпас распрыскивает воспламеняющуюся смесь, а затем взрывается, что приводит к возникновению зоны избыточного давления и повышению температуры до 3000 градусов. Выжить в таких условиях невозможно.

Эксперт отметил, что охота за “Солнцепеками” ведется украинскими военными давно, но пока, несколько известно, ни одной ТОС-1А Киеву получить не удалось.

Вам может понравиться

РИАМО: Политолог Бобров оценил возможности ВС США ввести свои войска на Украину

Североатлантический альянс может ввести войска на украинскую территорию, однако сделает он это только после поражения ВСУ, рассказал порталу РИАМО политолог Константин Бобров. Он отметил, что США и НАТО уже вовлечены

TAC: Зеленский мог потерять контроль над Украиной из-за активности Главного управления разведки

Украину в настоящий момент могут полностью контролировать разведывательные службы, а президенту Владимиру Зеленскому отведена роль “сборщика пожертвований”. Такое предположение в издании The American Conservative сделал обозреватель Брэдли Делвин. Он обратил

Лодку спецназа ВСУ повредили при отражении высадки украинских арткорректировщиков на левом берегу Днепра

Украинский Генштаб рассказал о неудачной попытке спецназа ВСУ высадиться на левом берегу Днепра, причем представил этот эпизод как очередную «перемогу». Хотя на деле десантники попали под интенсивный обстрел и были