С самого начала специальной военной операции украинские боевики ведут охоту за тяжелыми огнеметными системами “Солнцепек”. Это уникальное вооружение, которое даже на Западе называют самым мощным из неядерного, не дает ВСУ покоя, рассказал изданию “Лента.ру” военный эксперт Василий Дандыкин.

Он пояснил, что главная особенность этих систем – термобарические боеприпасы, которые летят на 6 километров и в буквальном смысле слова выжигают все живое на весьма приличной площади.

Сперва такой боеприпас распрыскивает воспламеняющуюся смесь, а затем взрывается, что приводит к возникновению зоны избыточного давления и повышению температуры до 3000 градусов. Выжить в таких условиях невозможно.

Эксперт отметил, что охота за “Солнцепеками” ведется украинскими военными давно, но пока, несколько известно, ни одной ТОС-1А Киеву получить не удалось.