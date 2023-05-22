Российская автомобильная компания «Кама» планирует выпустить около 10 тысяч электромобилей “Атом” в первый год производства, сообщает РИА Новости. Объем производства будет корректироваться в зависимости от предзаказов на автомобиль. Уже на этапе прототипа «Атом» вызывает интерес у частных лиц и бизнеса, которые готовы сделать предзаказ. В первый год производства основным приоритетом будет удовлетворение спроса, возникающего на этапе предзаказов, по словам генерального директора компании Игоря Поваразднюка.

Серийное производство «Атома» планируется начать в середине 2025 года, хотя конкретное место производства пока не раскрыто. Компания рассматривает несколько вариантов для размещения производственных площадок.

Стоимость электромобилей «Атом» будет соответствовать массовому ценовому сегменту, не являясь премиум-классом, отметил генеральный директор компании.