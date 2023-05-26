Минувшей ночью ВСУ попытались нанесли удары по военному аэродрому в Ростове, однако оперативно-тактическая ракета “Гром” была успешно перехвачена российской противовоздушной обороной. Портал EA Daily пишет и о других попытках ВСУ прорвать ПВО Приазовья.

Так, Киев сперва задействовал ложные цели ADM-160B MALD, а также ракеты GLSDB для реактивных систем залпового огня HIMARS, чтобы атаковать российские позиции в Васильевке, Токмаке и Бердянске. Отчасти ему это удалось – один из боезарядов прорвался к окрестностям последнего населенного пункта и разорвался на территории ЧАО «Азовкабель». Но особого вреда он нанести не смог.

Также ВСУ пытались атаковать те же населенные пункты американскими гаубицами M777 и немецкими самоходными артиллерийскими установками PzH-2000. Благодаря радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы “Зоопарк-1М” часть орудий удалось вычислить и уничтожить. Остальные задействовали тактику “блуждающих установок”, постоянно меняя позицию, поэтому на радары не попали.

Авторы публикации отмечают, что несмотря на попытки насытить ВС РФ беспилотниками, средствами ПВО и РЭБ, бреши в обороне все же остаются, Поэтому необходимо устранять их, чтобы не допускать подобных массированных атак противника.