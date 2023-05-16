Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в канале Телеграм видео, где он демонстрирует свою поездку на модернизированном российском танке Т-72. Кадыров отметил, что данный танк по своим характеристикам превосходит американский танк M1 Abrams, который широко рекламируется.

Выражая свое отношение к сравнению, Кадыров заявил, что Абрамс – это детская педальная машинка. Модернизированный Т-72 – это настоящая мощь, которая обладает комфортом и удобством «Майбаха».

Он также отметил, что модернизированный Т-72 превосходит западную военную технику не только по боевым возможностям, но и по уровню защиты, управляемости и удобству эксплуатации. Кадыров заявил, что использование этого танка при атаке приносит удовольствие, сравнивая его с рыбалкой на яхте.

Глава Чеченской Республики подчеркнул, что такие танки будут использоваться Вооруженными силами России при въезде в Киев и проведении процесса денацификации.