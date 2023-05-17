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Гиперзвуковая ракета «Кинжал» поразила РЛС и пусковую установку зенитно-ракетного комплекса Patriot. И это несмотря на то, что украинская ПВО выпустила 32 ракеты, пытаясь сбить российскую Х-47, рассказал изданию «Известия» военный аналитик Алексей Леонков.

Он напомнил, что в ночь на 16 мая американская установка Patriot 32 ракетами пыталась сбить «Кинжал». Но гиперзвуковой боезаряд прошел сквозь столь высокую плотность огня и уничтожил хваленый ЗРК.

Напомним, что ранее в Сети появилось видео с работой «Пэтриота». Комплекс действительно очень быстро выпустил полный боекомплект. Но как только он отстрелялся, в районе его расположения прогремел мощный взрыв ракеты «Кинжал».

Киев заявляет, что «уничтожил» 6 гиперзвуковых боезарядов, однако министр обороны Сергей Шойгу уже опроверг подобные высказывания. Он отметил, что РФ не запускает такое количество «Кинжалов.»

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