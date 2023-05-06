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Издание «Известия» со ссылкой на Минобороны рассказало о подвиге российского ефрейтора Егора Фелендюка в зоне проведения специальной военной операции.

Подразделение, в котором служит боец, вело сражение с превосходящей по численности украинской группировкой. При этом серьезные проблемы создавал крупнокалиберный пулемет противника, который постоянно вел огонь по позициям ВС РФ. Фелендюк сперва подавил пулеметную точку, а затем очень точно поразил хранилище с боеприпасами ВСУ.

Мощный взрыв, который спровоцировала детонация боекомплекта, уничтожил часть боевиков. Остальные были вынуждены спасаться бегством, так как под огонь попали уже они. И ответить не было никакой возможности из-за отсутствия боеприпасов. Так ефрейтор сорвал засаду ВСУ и защитил бойцов своего подразделения.

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