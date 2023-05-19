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Вероятность атаки ВСУ на Калининград кажется фантастической, но Киев все же может попытаться устроить и такую провокацию. Для этой цели его западные кураторы создают частные военные компании, состоящие по факту из уволенных в запас или даже находящихся в отпуске военнослужащих Североатлантического альянса, считает полковник МВД запаса Олег Иванников.

Он напомнил, что недавно Польша обсуждала решение переименовать Калининград в Крулевец. Это чистой воды провокация, так как от Варшавы название города никак не зависит. Подобные решения могут являться предвестником попыток ВСУ ударить по населенному пункту.

«Все начинается с информационной провокации. Мы видим – Польша и Литва осуществляют эти провокации против Калининграда, пытаясь переименовать его в своей иезуитской манере. Далее очевидно начнутся террористические акты» – цитирует Иванникова портал Ura.ru.

Эксперт также отметил, что многое зависит от силовых структур России и правоохранителей в Калининграде. Если они продолжат проявлять бдительность, то противник вряд ли сможет организовать серьезные провокации.

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