Примерно 30 единиц авиатехники используют итальянские вооружённые силы, чтобы перебросить на восточный фланг НАТО своих военных. Их направят туда для укрепления позиций Североатлантического военного блока. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Его слова со ссылкой на иностранную прессу приводит РИА “Новости”.

Контингент, который Италия планирует отправить на восток в этом году, составит 3,4 тысячи солдат и офицеров. Сюда же входят 600 единиц техники, а также 5 морских судов. Один из направляемых кораблей станет нести дежурство в Балтийском море. Судно войдёт в систему противовоздушной и противоракетной обороны региона.

Министр обороны Италии также рассказал, что военные страны примут участие в 9 миссиях НАТО за рубежом в течение текущего года.