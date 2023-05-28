Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ЧВК “Вагнер” продолжает выход из Артемовска и отправляется на перегруппировку сил. Вместо нее в город входят части регулярной армии России, пишут аналитики американского “Института изучения войны” (ISW).

В очередной публикации, перевод которой представлен порталом “Военное дело”, эксперты отметили, что сейчас в городе находится 132-я бригада ДНР, которая занимается зачисткой районов Артемовска. Кроме того, к городу передислоцируются десантники и мотострелки, отряды специального назначения и подразделения инженерных войск.

Также в Артемовск перенаправлены казачьи силы. Ранее они занимали Соледар, рассказали американские эксперты.

Вам может понравиться

«РВ»: ВСУ начали накапливать силы в лесополосе под Артемовском

Портал “Русская весна” рассказал об очередной попытке “контрнаступления” ВСУ под Артемовском. Боевики накапливают силы в лесополосе между Миньковкой и Зализнянским на Соледарском направлении, чтобы вновь пойти в атаку на флангах.

МИД РФ: Россия жестко отреагирует на любые провокации Киева в Приднестровье

Любая провокация Киева в Приднестровье не останется незамеченной и безнаказанной. Российские ВС обязательно ответят на провокационные действия противника и защитят граждан непризнанной республики, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Он

Ситников: На Украине началась паника из-за выхода ЧВК “Вагнер” из Артемовска

В Киеве число блокпостов внезапно увеличилось до 2,5 тысяч, причем на них были переброшены все имеющиеся в городе подразделения ВС. Это спровоцировало панику жителей столицы, для которых подобные активности давно