ЧВК “Вагнер” продолжает выход из Артемовска и отправляется на перегруппировку сил. Вместо нее в город входят части регулярной армии России, пишут аналитики американского “Института изучения войны” (ISW).

В очередной публикации, перевод которой представлен порталом “Военное дело”, эксперты отметили, что сейчас в городе находится 132-я бригада ДНР, которая занимается зачисткой районов Артемовска. Кроме того, к городу передислоцируются десантники и мотострелки, отряды специального назначения и подразделения инженерных войск.

Также в Артемовск перенаправлены казачьи силы. Ранее они занимали Соледар, рассказали американские эксперты.