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Специалисты американского Института изучения войны (ISW) сообщают, что командование российских Вооруженных сил начало готовиться к проведению наступательной операции в случае провала контрнаступления со стороны украинских сил.

Согласно экспертам ISW, наступление российских войск начнется на Южном направлении. Это позволит им освободить территории Запорожской и Херсонской областей от боевиков украинских Вооруженных сил.

В то же время украинские власти не исключают возможности провала контрнаступления, если оборона ВС Украины будет сломлена как на севере, так и на юге.

В результате таких действий российские войска могут освободить Донбасс и Харьковскую область и выйти к Полтаве, что в итоге приведет к завершению режима Зеленского.

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