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Российский противолодочный самолёт Ту-142 заставил понервничать военных в Великобритании и Норвегии. В этих странах подняли истребители для перехвата воздушного судна ВКС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВВС Великобритании.

Инцидент над Норвежским морем произошёл в минувшее воскресенье 30 апреля. Российский самолёт находился в международном воздушном пространстве. В сообщении британских ВВС указывается: как только самолёт был обнаружен, на его перехват по тревоге отправились истребители Typhoon. Тогда же с аэродрома в Норвегии был поднят натовский истребитель F-35А для той же цели. Впрочем, вскоре все поднятые по тревоге самолёты вернулись на базы. В Королевских ВВС подчеркнули, что российский Ту-142 не входил в воздушное пространство Великобритании.

ТАСС в этой связи напоминает, что представители российского посольства в Лондоне не раз отмечали, что подобная реакция на самолёты ВКС России, которые совершают перелёты в международном воздушном пространстве, – неоправданная трата ресурсов и дополнительные риски для гражданской авиации.

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