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Появление огромного количества публикаций в СМИ и видеозаписей с места атаки российской гиперзвуковой ракеты “Кинжал” на американский зенитно-ракетный комплекс Patriot вынудили Вашингтон признать поражение своего хваленого ЗРК.

Надо отметить, что это второй подобный случай в истории, однако в первом Patriot стал жертвой “огня по своим”. Он случайно взял на сопровождение истребитель F-16 в Ираке, в 2003 году, а тот, недолго думая, ответил ударом противорадиолокационной ракеты.

На этот раз ситуация совершенно иная, российские ВС сумели расставить “воздушную ловушку” для “Пэтриота”, в которую он легко попался.

Сейчас открытым остается вопрос, уничтожен ли ЗРК либо действительно лишь получил повреждения. Эксперты склоняются к первому варианту, так как удар был нанесен довольно мощный. Кроме того, для вывода из строя американской системы ПВО достаточно уничтожить модуль управления или радиолокационную станцию, что скорее всего и было сделано. Также однозначно ликвидированы пусковые установки.

Еще один вопрос – зачем ВСУ вообще пытались сбивать гиперзвуковую ракету “Кинжал”, которая летит вдвое быстрее любой из американских противоракет. На записи хорошо видно, что Киев тратит около 30 боезарядов, общая стоимость которых составляет примерно 100 миллионов долларов, чтобы просто пострелять в пустое небо.

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