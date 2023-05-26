Испания обещает дополнительно передать Киеву еще 4 немецких танка Leopard 2. Таким образом, количество этих боевых машин достигнет 10, но пока первые шесть не были направлены на Украину, заявила министр обороны страны Маргарита Роблес.

В ходе очередной встречи в формате “Рамштайн” она объяснила, что шесть танков находятся на ремонтном заводе в Севилье, откуда будут переправлены на Украину. Затем за ними последуют еще 4 единицы техники.

Кроме того, Испания намерена передать ВСУ дополнительные бронетранспортеры M113 американского производства.Также на территории страны завершают обучение полторы тысячи украинских боевиков, которые вскоре отправятся домой и будут переброшены в зону боевых действий.