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Испания обещает дополнительно передать Киеву еще 4 немецких танка Leopard 2. Таким образом, количество этих боевых машин достигнет 10, но пока первые шесть не были направлены на Украину, заявила министр обороны страны Маргарита Роблес.

В ходе очередной встречи в формате “Рамштайн” она объяснила, что шесть танков находятся на ремонтном заводе в Севилье, откуда будут переправлены на Украину. Затем за ними последуют еще 4 единицы техники.

Кроме того, Испания намерена передать ВСУ дополнительные бронетранспортеры M113 американского производства.Также на территории страны завершают обучение полторы тысячи украинских боевиков, которые вскоре отправятся домой и будут переброшены в зону боевых действий.

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