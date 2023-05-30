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Сообщается, что военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации совершили мощные удары, атакуя боевые объекты Вооруженных Сил Украины в нескольких областях.

Один из журналистов издания «МК» передал информацию о том, что российская армия снова нанесла удары по позициям американской системы Пэтриот. Военный эксперт, с которым велась беседа, отметил, что ракетная система «Искандер» вполне сопоставима с «Кинжалом» Вооруженных Сил России.

Он указал, что мы прекрасно знаем возможности системы Пэтриот. Ее максимальная скорость составляет 2,800-3,200 км/час. В то время как наша ракета «Кинжал» летит со скоростью до 10 Махов. Так что пусть они рассказывают свои сказки о том, как они сбивают «Кинжал», своим детям на ночь, подчеркнул эксперт.

Если ракета Вооруженных Сил Российской Федерации приземлится рядом с американской системой Пэтриот, то она будет либо немедленно уничтожена, либо получит серьезные повреждения, из-за которых она станет неработоспособной.

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