Автомобильная гонка «Формулы-1» прошла в Майами 7 мая. За действием с трибун наблюдало множество знаменитостей. На спортивном соревновании присутствовали не только брутальные мужчины, но и представительницы прекрасного пола. Популярная российская супермодель Ирина Шейк, проживающая в Штатах, прибыла на мероприятие в сопровождении своей подруги Стеллы Максвелл и дизайнера Риккадо Тиши.

37-летняя супермодель выбрала для «Формулы-1» прозрачное платье из черной сетки, под которое надела белую укороченную футболку и черные трусы, практически не прикрывающие ее ягодицы. К своему образу звезда подобрала черные туфли-слингбэки, а образ завершила высокими белыми носками.

Образ Ирины Шейк получился очень необычным, но достаточно провокационным. По-видимому, супермодель как раз и добивалась всеобщего внимания своим аутфитом. Подруга Ирины – модель Стелла Максвелл также надела на мероприятие прозрачное черное платье длины макси.