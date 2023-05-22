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Пользователи популярной социальной сети подвергли критике американского президента Джо Байдена, который недавно заявил о невозможности завершения конфликта на Украине, если российская армия не оставит «законные украинские территории». Об этом сообщает РИА Новости.

Один из комментаторов написал о том, что Джо Байден забыл о Минских договоренностях. Другой написал, что американский президент желает продолжения конфликта. А Владимир Зеленский стал заложником ситуации, так как совершил ошибку, приняв военную и финансовую помощь от Запада.

Еще один из пользователей заявил, что конфликт закончится, когда Соединенные Штаты прекратят накачивать Украину оружием и расширять границы Североатлантического альянса на восток. Другой же комментатор отметил, что претензии стоит предъявлять НАТО и агрессивным политическим решениям Запада.

«У них нет шансов победить Россию, так как она слишком сильна», – зарезюмировал все вышесказанное еще один комментатор.

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