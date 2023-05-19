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Непрекращающиеся поставки зенитно-ракетных комплексов западного образца не помогают Киеву усилить противовоздушную оборону страны. Украина по-прежнему остается простой мишенью для российских планирующих авиабомб, дронов-камикадзе и крылатых ракеты, пишет издание InfoBrics.

Автор публикации Лукас Лейрос отметил, что если бы западные системы ПВО демонстрировали эффективную работу, то российскими ВС вряд ли бы удалось разгромить стратегически важные объекты на Западной Украине. Но ракеты продолжают наносить удары по целям во всех регионах, включая Киев.

Мало того, Украина тратит вдвое больше зенитных ракет, чем Россия крылатых боезарядов или дронов-камикадзе. Поэтому истощение ее ПВО к 23 мая, которое прогнозировали американские эксперты, вполне реально. И тогда РФ сможет атаковать любые цели и активнее задействовать авиацию.

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