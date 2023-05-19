Совсем скоро Пентагон начнет существенно сокращать затраты на военную помощь Украине. Из 48 миллиардов долларов, которые выделялись на эти цели, осталось только шесть, что вынудит США уменьшать расходы, пишет издание infoBRICS.

Авторы публикации уточняют, что официально пока никто никаких заявлений не делал. Но выделять столь серьезные суммы на военную помощь Киеву США точно уже не станут, с этим у них возникнут серьезные проблемы. Не исключено, что уже в июле Вашингтону придется заняться преодолением серьезных сложностей.

Запад может изменить тактику и развязывать конфликты в разных регионах планеты, стремясь все же удержать однополярность мира. Однако из-за этого лишь возникнут дополнительные проблемы, поэтому единственным способом остановить противостояние на Украине является переход к дипломатическим способам урегулирования конфликта.