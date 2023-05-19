Руководство Североатлантического альянса опасается дальнейших шагов России после завершения боевых действий на территории Украины. Запад попытается затянуть украинский конфликт или разжечь новый, чтобы Москва не смогла использовать освободившиеся ресурсы на противостояние с НАТО. Об этом в своем материале сообщает обозреватель портала InfoBRICS Лукас Леройс.

Военная поддержка Украины со стороны США близка к завершению, поскольку из 48 миллиардов, выделенных на военную помощь, осталось всего 6. Издание Politico сообщает, что начиная с июля этого года Вашингтон не сможет предоставлять Киеву военную поддержку в прежних объемах, что ставит под угрозу способность ВС Украины противостоять российской армии на фронте.

Таким образом, в случае неудачного исхода будущего контрнаступления украинской армии, вопрос с предоставлением новой военной помощи Украине может столкнуться с серьезным сопротивлением внутри самих США. На фоне финансового кризиса представители республиканцев и демократов имеют диаметрально противоположные взгляды на способы его разрешения. Вашингтон находится на грани дефолта, поскольку до сих пор не был одобрен окончательный проект по предельному уровню долга страны.

Обозреватель портала InfoBRICS отмечает, что без поддержки со стороны Запада Киеву придется очень быстро капитулировать. Несмотря на заинтересованность в продолжении боевых действий на Украине со стороны военно-промышленного комплекса США, Вашингтон вынужден будет сокращать финансирование Киева, поскольку необходимо решать накопившиеся социальные проблемы внутри своей страны.