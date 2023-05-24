Спустя два дня после потери Бахмута (Артемовска) Украина затеяла психологическую операцию на территории Белгородской области, отправив туда свою диверсионно-разведывательную группу. Изначально было понятно, что Киев ставил перед собой цель во что бы то ни стало отвлечь внимание от своего провала.

Российские ВС провели контртеррористическую операцию и ликвидировали 70 боевиков, пишет издание infoBRICS. Безопасность в Белгороде и регионе была восстановлена, но 8 мирных жителей погибли в ходе нападения ВСУ.

Соединенные Штаты отреагировали на украинскую операцию попыткой откреститься от нее. Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США не разрешали Киеву использовать западное оружие за пределами Украины, но «что получилось, то получилось». ВСУ якобы сами могут решать, что им делать, так как «агрессором» в конфликте является Россия.

Подобные высказывания можно считать чистой воды враньем. Украина без команды Соединенных Штатов шагу ступить не в состоянии. Но нападение на российскую территорию ставило перед собой чисто психологические цели, иначе оно вряд ли было бы столь слабым. Буквально за несколько часов ВС РФ ликвидировали угрозу, уничтожив бронетехнику и личный состав ДРГ противника.