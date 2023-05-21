Недавняя публикация в американском издании The Washington Post рассказала новые подробности о планах президента Украины Владимира Зеленского взорвать нефтепровод “Дружба”, ударить ракетами дальнего радиуса действия по территории России, захватить несколько населенных пунктов и использовать их жителей как заложников. Подобные задумки существенно изменили имидж украинского лидера на Западе, пишет издание “Известия”.

Если до этого момента западные политики делали упор на “имидж жертвы” в отношении Украины, то сейчас ситуация поменялась. Зеленский, несмотря на многочисленные предложения перейти к дипломатическому урегулированию конфликта, продолжает упрямо говорить о “победе”, хотя даже сам понимает, что никаких шансов на подобный исход у Киева нет.

Изначально Запад использовал Украину как “таран” против России и именно для этого снабжал ее оружием. Но поставки подразумевали какие-то успехи Киева, Вместо этого США и НАТО получили уничтожение российской ракетой ЗРК “Пэтриот”, подорвавшее репутацию американского ВПК на мировом рынке. Кроме того, контрнаступление, под которой Зеленский выпрашивал танки и другое вооружение, так и не началось.

Новые публикации и утечки информации показывают, что США в очередной раз занимаются поддержкой коррумпированного режима, который Зеленский установил в Киеве. “Таран” при таких раскладах превращается в капкан для Америки, а сама она выглядит лишь меценатом, обслуживающим амбиции украинского президента, что в конечном итоге бьет только по ее репутации.