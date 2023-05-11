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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что «новой нефтью» являются вовсе не потоки информации, а литиевые батареи. Недавно Маск посетил Техас, славящийся богатством нефти. Отмечается, что предприниматель решил построить завод Tesla в Корпус-Кристи по переработке лития.

Маск планирует инвестировать в данный завод 375 миллионов долларов с целью производства большого количества лития для собственных батарей. Литий представляет собой основной компонент для создания батарей, необходимых для питания электромобилей. А так как популярность Tesla активно возрастает, то вполне логичным являются инвестиции в такого рода промышленность.

Стоит подчеркнуть, что в Техасе расположилась не только штаб-квартира Tesla. Здесь размещено предприятие, на котором Илон Маск планирует выпускать не только электромобили, роботизированные такси, спорткары Roadster второго поколения и грузовики Semi. В его планы входит сборка человекоподобных роботов Optimus. А наличие в этом же штате крупного завода по производству лития обеспечит бесперебойный выпуск аккумуляторов типоразмера 4680, налаженного в Остине.

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